Scandale en football: Les fans de Fenerbahçe dérapent et scandent le nom de Poutine

FOOTBALL : Quand les fans de Fenerbahçe dérapent et scandent le nom de Poutine

Oleksandr Karavaev (au centre) vient de marquer le but décisif à Istanbul. Une bonne façon de répondre à certains supporters de Fenerbahçe. Getty Images

Les supporters de football ne brillent pas toujours par leur sens de la mesure, de l’élégance et du bon goût. Et parfois, ils dépassent carrément les bornes de la bienséance, à l’image des fans les plus bouillants de Fenerbahçe, mercredi soir. Le club turc recevait le Dynamo Kiev à l’occasion du 2e tour retour des qualifications pour la Ligue des champions. Tout allait à peu près bien, malgré le caractère indécis de la confrontation (match aller: 0-0), lorsque Vitaliy Buyalski a ouvert le score pour les Ukrainiens à la 57e minute.

Le buteur, certes très démonstratif dans sa joie, a eu droit à un carton jaune et une bordée de sifflets de la part du public de Sükrü Saraçoglu, l’un des stades les plus bouillants au monde - l’équipe de Suisse s’en souvient bien. Mais comment raisonnablement expliquer la suite? Des centaines voire des milliers d’individus se sont alors mis, en désespoir de cause, à scander le nom du… président russe Vladimir Poutine.

Choquante, l’allusion à la guerre a-t-elle donné un supplément d’âme au Dynamo? Les Ukrainiens, après avoir concédé l’égalisation à la 89e, ont arraché lors des prolongations leur qualification pour le tour suivant (1-2 à la 114e) - ils y affronteront les Autrichiens de Sturm Graz. Mais aux yeux de beaucoup, le sport était relégué aux oubliettes depuis longtemps.

«Une honte», «un scandale»

Mircea Lucescu, entraîneur roumain du Dynamo, ne s’est pas présenté en conférence de presse. En marge, il a déclaré: «Tout a fonctionné selon nos plans et nous avons gagné. Mais je ne m’attendais pas à de tels slogans, c’est très dommage.» D’autres se sont montrés moins tempérés dans leurs commentaires, évoquant «une honte», «un scandale».

«Le football est un jeu juste. Le Dynamo Kiev était plus fort, a réagi en turc, sur Twitter, l’ambassadeur d’Ukraine en Turquie, Vasyl Bodnar. Il est très triste d'entendre de la part des supporters de Fenerbahçe des mots qui soutiennent l’assassin et l’agresseur qui bombarde notre pays. Je suis reconnaissant au peuple ami turc pour son soutien à l’Ukraine et ses commentaires sur les actions inappropriées des supporters.»