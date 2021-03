Appel à la grève (F) : «Quand les femmes s’arrêtent, tout s’arrête!»

En France, les femmes, «premières de corvées» dans la crise sanitaire, sont appelées à faire «grève de tout» et à manifester lundi, journée de lutte pour leurs droits, après un week-end déjà marqué par des mobilisations.

Ecarts de salaires, discriminations, violences sexuelles et sexistes renforcées avec la crise du Covid-19 et les confinements... «On arrête toutes lundi», a lancé dimanche à Paris Suzy Rojtman, du Collectif national pour les droits des femmes.

Plusieurs centaines voire milliers de personnes, essentiellement des femmes comme à Paris, se sont également mobilisées samedi à Nice, Lille et Strasbourg, et dimanche à Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse ou encore Bastia.

Pour la journée internationale des droits des femmes, date symbolique officialisée en 1977 par l’ONU, une quarantaine d’organisations ont lancé un mouvement unitaire baptisé «Grève féministe» pour «mettre fin aux discriminations et aux violences sexistes et sexuelles» subies par celles qu’elles ont rebaptisées les «premières de corvées».

Grève générale et internationale à 15h40

Associations féministes et syndicats, parmi lesquels la FSU, la CGT, Solidaires, Osez le féminisme et le Planning familial, ont appelé à se mettre «en grève avec les femmes du monde entier».

«Les femmes peuvent être méritantes, talentueuses, mais on ne les laisse pas arriver aux postes qu’elles méritent», a relevé Elisabeth Moreno.

Le sujet devrait être évoqué lors de l’examen de la proposition de loi visant à «accélérer l’égalité économique et professionnelle», déposée lundi par les députés LREM.

Inégalités hommes/femmes dans les entreprises

Les résultats de l’index de l’égalité femmes/hommes dans les entreprises, publiés lundi, indiquent que cette année, 70% des entreprises de plus de 50 salariés ont publié leur note contre 59% l’année dernière.

Mais si en dépit de la crise, «les entreprises ont été au rendez-vous», cela «progresse insuffisamment», a commenté la ministre du Travail lundi sur RTL. Seulement 2% d’entre elles obtiennent la note de 100. «98% ont des marges de progrès», a souligné Elisabeth Borne, citant «parmi les bons élèves» les enseignes Brioche Dorée, Nicolas et la Française des Jeux, tandis que Monsieur Bricolage, Havas Voyages et Foncia sont parmi les plus mal notés.