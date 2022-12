Qatar 2022: Quand les joueurs argentins trollent Kylian Mbappé

Le match dans le match entre Lionel Messi et Kylian Mbappé a tenu toutes ses promesses dimanche en finale de la Coupe du monde (3-3 ap, 4-2 tab). L’Argentin, auteur d’un doublé et à l’origine du but d’Angel di Maria grâce à son superbe décalage, et le Français, triple buteur devant l’Albiceleste, ont marqué cette rencontre de tous les superlatifs de leur incroyable talent.