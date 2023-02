Suisse: Quand les magasins doivent fermer la porte au nez des clients

Le traditionnel shopping du jeudi soir n’attire plus les foules à Berne. De nombreuses enseignes ne prennent même plus la peine d’ouvrir après 19h alors qu’elles pourraient fermer deux heures plus tard, constate la «Berner Zeitung». Et les commerces interrogés font tous le même constat: les samedis à 17h, heure de la fermeture à Berne, les magasins sont encore bien remplis et les commerçants doivent souvent prier les clients de partir. Plusieurs enseignes réclament donc de pouvoir ouvrir une à deux heures de plus le samedi.