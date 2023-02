Burn out parental: Quand les parents sont à bout

Il n’y a pas qu’au travail que l’on peut être complètement débordé, mais aussi à la maison. La psychologue Linda Rasumowsky explique comment survient le burn out parental et ce que l'on peut faire pour y remédier.

Quand le stress à la maison devient trop important: une psychologue explique ce qui peut conduire à un burn out parental et ce que les personnes concernées peuvent faire.

Madame Rasumowsky, qu’est-ce qui distingue le burn out parental du burn out professionnel?

Le stress du burn out parental est avant tout lié au fait d’être parent. Cela signifie que l’on n’a peut-être pas de difficultés au travail, mais que l’épuisement prend le dessus à la maison. Les symptômes sont cependant très similaires.

Quels sont­­­-ils?

Il règne un état d’épuisement extrême et les pauses, les grasses matinées ou un week-end pour soi ne permettent pas de récupérer. Des troubles du sommeil, des changements d’appétit et un manque de motivation sont également fréquents. Les batteries sont tout simplement à plat. De nombreuses personnes concernées disent ne plus rien ressentir du tout.

Un état d’épuisement extrême, un manque d’énergie et des changements d’appétit peuvent être des signes d’un burn out parental. Pexels/Liza Summer

Quelles sont les causes du burn out parental?

La plupart du temps, les exigences sont si élevées qu’il n’est tout simplement plus possible de les maîtriser. Il ne s’agit pas uniquement de ses propres exigences d’être une «bonne mère» ou un «bon père», mais aussi des exigences de la société qui veut que l’on puisse tout concilier.

Le concept de la famille nucléaire est aujourd’hui très répandu. La famille élargie manque-t-elle comme soutien?

Les familles élargies apportent aussi leur lot de défis, qui sont juste différents. Mais le concept de la famille nucléaire est vraisemblablement un idéal irréaliste et des études indiquent que le burn out parental est moins fréquent dans les régions où les familles élargies ou les ménages intergénérationnels sont plus fréquents.

Qui est Linda Rasumowsky? Linda Rasumowsky est psychothérapeute et fondatrice du site mentalwellmom, qui vise à soutenir la santé mentale des mères et à les soulager dans leur rôle de parent. Linda Rasumowsky, psychothérapeute. zvg

Les femmes sont davantage touchées par le burn out parental. Pourquoi?

Parce que les femmes, même si elles exercent une activité professionnelle en dehors du foyer, continuent d’assumer davantage de tâches ménagères que les hommes.

Le burn out parental est-il un phénomène nouveau ou était-il simplement ignoré auparavant?

Je suis persuadée que le burn out parental existait déjà par le passé. Mais on en parlait peu, voire pas du tout. À l’occasion, on entendait éventuellement parler de certains symptômes ou de certaines tentatives pour y faire face, comme la consommation d’alcool ou de comprimés.

Aujourd’hui, l’éducation axée sur les besoins est très répandue. Contribue-t-elle à l’épuisement des parents?

Il est évidemment plus usant de constamment essayer de communiquer d’égal à égal avec ses enfants, d’être à l’écoute de leurs besoins, de laisser la place aux émotions et de réagir en étant présent et en faisant preuve de compréhension, plutôt que de faire preuve d’autorité pour les éduquer. C’est pourquoi il est également important de laisser plus de place à la parentalité et aux enfants avec leurs besoins dans la société.

Sur leur lieu de travail, les parents se comportent souvent comme s’ils n’avaient pas d’enfants, car ces derniers y sont encore considérés comme un désavantage. Linda Rasumowsky

Pourriez-vous détailler ce point?

Sur leur lieu de travail, les parents se comportent souvent comme s’ils n’avaient pas d’enfants, car ces derniers y sont encore considérés comme un désavantage. Les enfants doivent pour ainsi dire devenir invisibles. Cela ajoute énormément de pression sur les parents.

Que peut-on faire en tant que parent pour éviter le burn out?

Là aussi, il faut un changement de mentalités: on n’est pas obligé(e) de tout faire soi-même! Si c’est possible, il convient de trouver du soutien auprès de la famille élargie, mais aussi auprès d’amis, et partager la garde des enfants. Sans oublier de faire garder les enfants par une tierce personne de temps à autre, histoire de faire une pause – et pas seulement pour travailler.

Le fait de constamment négliger ses besoins personnels peut déboucher sur un burn out parental. Unsplash/Nik Shuliahin

Mais encore?

Il est important de saisir quels sont ses propres besoins et de se poser les questions suivantes: est-il préférable pour moi d’entretenir des contacts ou dois-je en priorité m’octroyer une pause? Cette grande sortie en famille est-elle vraiment nécessaire ou est-ce-que passer une journée plus calme bénéficierait à tous?

Que faire une fois qu’on est déjà à bout et qu’on ne s’en sort plus?