Zurich : Quand les profs doivent postuler auprès des élèves

Dans deux écoles alémaniques, les écoliers peuvent donner leur avis dans le processus d’engagement de nouveaux enseignants. Une «superbe idée», selon l'association des directeurs d’établissements scolaires de Suisse.

«Les enfants et ados gagnent en importance»

De nos jours, de nombreux établissements accordent aux enfants et aux adolescents un certain droit de regard, note Enikö Zala-Mezö, directrice du centre de développement scolaire à la Haute Ecole pédagogique de Zurich. Ainsi, explique-t-elle, il n’est pas rare que les jeunes puissent donner leur avis lorsqu’il s’agit de réaménager la cour d’école ou d’organiser un événement. Et selon elle, le droit de regard des jeunes s’étend de plus en plus. «Il faut du courage et de la créativité pour laisser les enfants et les ados prendre des décisions. Mais ça en vaut la peine», estime-t-elle.