Suisse: Quand les profs en ont leur claque des parents trop protecteurs

Trop protéger les enfants peut les rendre moins indépendants et plus passifs. (image d’illustration).

En Suisse alémanique et en Allemagne, on s’inquiète d’une tendance qui gagne toujours davantage les préaux: les parents «surprotecteurs». Conséquences: la scolarité est perturbée et les enfants risquent de manquer d’autonomie. Un écolier angoissé qui appelle ses parents en plein cours, un père qui circule en voiture dans la cour de récré pour déposer ses enfants devant la porte de l’école, des parents qui accompagnent leur progéniture jusque dans la classe, ce genre d’exemples fait partie du quotidien des enseignants.