Cyclisme: Quand les spectateurs finissent par faire partie de la course

Les images de la douleur de Steff Cras. AFP

Sur France Télévisions, les clips de préventions passent en boucle, lors de la diffusion des étapes du Tour. «Ne courrez pas à côté des coureurs!», «N’allumez pas de fumigènes au passage du peloton!»… Ce qui ne semble être que du bon sens de base est bien souvent oublié par les fans de la petite reine, trop excités dès qu’il y a eu apéro et qu’un coureur pointe le bout de sa roue avant. Cette année, deux cyclistes en ont déjà été victimes.

Dimanche, sur la route du Puy-de-Dôme, c’est le Français Lilian Calmejane qui est allé au sol. Heureusement pour lui, il en a été quitte pour quelques courbatures… Mais l’incident, à la limite du grotesque, a énervé le salarié de la formation Intermarché-Circus-Wanty et il l’a fait savoir sur son compte Twitter: «La ferveur du Tour est magique, mais faites attention sur le bord des routes, drapeaux, portables, etc… Ce n’est jamais agréable de taper le bitume. Hier un coureur est rentré à la maison, moi j’ai été un plus chanceux même si je suis bien courbaturés.»

La chute de Calmejane dimanche en direction du Puy-de-Dôme. DR

Quand il évoque l’étape de samedi, Calmejane parle de Steff Cras. Le coureur de Total-Energies a dû rentrer à la maison, la faute à un fan trop avancé sur le bord de la route et qui l’a précipité au sol. Les images de l’athlète recroquevillé sur le bord de la route étaient impressionnantes. Il a malheureusement ensuite dû abandonner, à cause de contusions multiples au coude et à la hanche.

Le Belge ne s’est heureusement rien cassé, mais il s’est aussi énervé sur les réseaux sociaux: «Lorsqu'un spectateur avance de plus d'un mètre sur la route et ne bouge pas à l'arrivée du peloton, mieux vaut rester chez soi. Tu n'as aucun respect pour les coureurs. J'espère que tu te sens vraiment coupable! Je dois quitter le Tour de France à cause de toi.»