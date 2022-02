TOUT POUR LA FRIME - Quand les stars pimpent leurs bagnoles de luxe

Hors de question pour Kylie Jenner et co. d’avoir des modèles standard dans leur garage. Il leur faut des équipements haut de gamme personnalisés et à ce niveau-là, il n’y a pas de limites.

Vous vous souvenez de la légendaire émission «Pimp My Ride», sur MTV? Les mecs du célèbre atelier de tuning West Coast Customs y personnalisaient tout ce qui avait quatre roues. Machine à café dans la console centrale, système audio de dingue dans le coffre ou van avec jacuzzi: tout devenait possible. D’ailleurs, les gars existent toujours et ils continuent à pimper les voitures de luxe du gratin de Hollywood.

Justin Bieber

C’est Justin Bieber et sa Ferrari 458 Italia F1 bleu acier qui ouvrent le bal. Certes, cette pièce unique n’est plus en possession de la superstar depuis quelques années, mais la transformation complète du bolide italien est l’œuvre de West Coast Customs et a, paraît-il, coûté près de 300’000 francs. On notera en particulier la peinture bleu vive, les jantes Forgiato de 20 pouces et le système audio personnalisé. La pop star a d’ailleurs un hangar entier rempli de bagnoles de luxe entièrement personnalisées selon ses goûts. Parmi elles, on compte notamment une Fisker Karma entièrement chromée, une Lamborghini Urus rose, une Audi R8 au look léopard et une Rolls-Royce Wraith équipée d’un kit de carrosserie comme venu du futur.

Voici la Ferrari bleu acier de Justin Bieber après un passage entre les mains des tuners de West Coast Customs. West Coast Customs Bieber aime les couleurs vives. Preuve en est sa Lamborghini Urus rose. Instagram Justin Bieber Mais le véhicule le plus remarquable dans le garage de Justin Bieber est sans doute cette Rolls-Royce Wraith, équipée d’un kit de carrosserie on ne peut plus futuriste. Instagram Cardesignworld

Kylie Jenner

À seulement 24 ans, Kylie Jenner a déjà un garage bien rempli chez elle, et complète régulièrement sa collection de voitures de luxe hors de prix. Sa dernière acquisition: une Rolls-Royce Ghost, noire à l’extérieur et rose à l’intérieur. La transformation complète de la Ghost, habillage en cuir rose et garniture de pavillon rose sertie de brillants compris, aurait coûté pas loin de 280’000 francs et demandé plus d’un an de travaux. Sachant que le véhicule coûte déjà plus de 300’000 francs à lui seul, on est en droit de se poser la question si le jeu en valait la chandelle. À propos, une gravure portant l’inscription «Stormi’s mom» se cache dans le cadre de la portière. Mais Kylie n’aime pas que le rose, elle aime aussi l’orange. Preuve en est avec sa Mercedes Classe G et sa Lamborghini Aventador. Sur Instagram, elle a d’ailleurs mis «Juste pour l’été!» en commentaire.

Le rose est tendance, y compris chez Kylie Jenner. Instagram Kylie Jenner L’intérieur de sa Rolls-Royce Ghost est entièrement habillé de cuir rose. Instagram Kylie Jenner Outre sa Rolls-Royce, le parc automobile de Kylie comprend également une Lamborghini Aventador orange ainsi qu’une Classe G de Mercedes orange. Instagram Kylie Jenner

Nicki Minaj

Une Lamborghini Aventador fait quasiment partie des incontournables dans un garage de star. L’emblématique Lamborghini Aventador rose vif de Nicki Minaj est, elle aussi, légendaire. Rien que la peinture tape-à-l’oeil a coûté près de 85% du prix de l’Aventador (environ 330’000 francs), sachant que même les jantes sont peintes de la même couleur.

La rappeuse Nicki Minaj n’aime pas que les tenues extravagantes, mais aussi les voitures qui en jettent, comme sa Lamborghini Aventador rose. Instagram Nicki Minaj

Paris Hilton

Un bolide rose est tout aussi incontournable dans un garage de célébrité. L’exemple le plus connu est la Bentley Continental GT rose de Paris Hilton, qui sort également de l’atelier de West Coast Customs. Elle possède également une BMW i8 rose métallisée.

S’il y a bien quelqu’un qui se doit d’avoir une voiture rose, c’est évidemment Paris Hilton. La mère de toutes les it-girls en a fait une couleur décente pour la rue et a été parmi les premières à se balader dans les Hollywood Hills à bord d’une Bentley rose. Instagram Paris Hilton

Kanye West

Le rappeur Kanye West fait davantage dans la discrétion, du moins pour ce qui est de sa Lamborghini Urus. Au lieu d’opter pour une couleur flashy, le rappeur a fait peindre son puissant SUV de 650 ch en beige mat et l’intérieur est habillé d’un bleu layette intense. Mais le summum de ce goût particulier, ce sont les grandes jantes monobloc pleines couleur argent, qui rappellent un peu les couvercles de marmites. Les experts en design automobile de chez California Detail Studio, responsables surtout pour la carrosserie, ont posté quelques photos de la nouvelle Lamborghini de Kanye. Ce dernier a d’ailleurs encore quelques autres petits bijoux chromés dans son garage, dont une Mercedes SLR Stirling Moss d’une grande rareté ainsi qu’un énorme Prombron Red Diamond.