Circulation routière : Quand les systèmes censés nous aider font de nous des assistés

De plus en plus de véhicules disposent de systèmes d’assistance. Par exemple un assistant de freinage d’urgence ou un régulateur de distance.

De nombreuses voitures circulant sur les routes suisses disposent désormais de systèmes d’assistance qui rendent la conduite plus sûre et moins pénible (voir encadré). À partir de 2024, différents systèmes seront même obligatoires pour les nouvelles voitures. La sécurité routière devrait ainsi être encore améliorée.

Mais ces technologies n’apportent pas que des avantages, dénonce Markus Deublein, expert de la circulation au Bureau de prévention des accidents (BPA). «Nous considérons surtout comme problématiques les systèmes d’assistance à la conduite liés au confort, comme les régulateurs de distance. À cause d’eux, on perd la routine de la conduite automobile conventionnelle, c’est-à-dire sans l’assistance.» Et selon lui, on s’y habitue trop vite.