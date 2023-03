Immobilier: Quand les villes alémaniques se rebellent contre Airbnb

Les Lucernois ont accepté dimanche à près de 65% d’encadrer de manière plus stricte la location d’appartements de vacance entre particuliers via des plateformes comme Airbnb. Le succès de cette initiative lancée par le PS lucernois a donné des ailes aux socialistes zurichois. À peine le résultat de la votation connu, ces derniers ont annoncé prendre le taureau par les cornes afin de lutter contre la pénurie de logements qui touche la plus grande ville de Suisse.