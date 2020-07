Liban

Quand les voleurs s’excusent: «Nos enfants ont faim»

En plein naufrage économique, alors que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, le pays connaît une recrudescence de vols – et d’agresseurs qui fondent en larmes devant leurs victimes.

«J’ai eu très peur. Mais en fait il a commencé à pleurer et s’excuser en disant «je ne suis pas un voleur, mais j’ai faim et mes enfants aussi». Je lui ai dit que je lui pardonnais et il est parti», se souvient Zakaria, qui dit alors avoir ressenti «un mélange de terreur et de tristesse pour cet homme qui s’est effondré» devant lui.