Football : Quand LinkedIn a failli condamner une carrière internationale

Roberto Lopes aurait pu ne jamais être appelé avec le Cap-Vert. En 2019, il avait ignoré un message du sélectionneur, persuadé qu’il s’agissait d’un spam.

Le coup d’envoi approche à grands pas. Ce dimanche débute la 33e Coupe d’Afrique des Nations, une compétition à laquelle prendra part le Cap-Vert pour la première fois depuis 2015. Avec, dans ses rangs, le latéral gauche de Neuchâtel Xamax Dylan Tavares ainsi que le défenseur central de Shamrock Rovers Roberto Lopes. Ce dernier devrait particulièrement profiter de sa première compétition internationale, tant il a failli passer à côté d’une carrière en sélection. Et ce à cause d’un «oubli» sur LinkedIn.

Cette information n’est pas passée inaperçue auprès du sélectionneur de l’époque, Rui Águas, qui décide de le contacter via LinkedIn par message privé. Or, Lopes ne donne pas suite. «Par pure ignorance et probablement par impolitesse, je n’ai pas traduit le message, raconte-t-il au Daily Mail. J’ai juste supposé que c’était un spam ou un me s sage s tandard de LinkedIn en portugais, langue que je ne parle pas.»