Football

Quand Lionel Messi tape du poing sur la table

D’ordinaire plutôt réservé, le leader argentin du FC Barcelone n’a pas mâché ses mots après la défaite de jeudi contre Osasuna: «On doit faire notre autocritique, on doit changer beaucoup de choses.»

«Je l'ai déjà dit il y a un moment, mais si on continue comme ça, ce sera très difficile de gagner la Ligue des champions. Il va falloir que l'on change en profondeur si on veut se battre pour la «Champions», parce que sinon, le match contre Naples (ndlr: en 8e de finale retour de C1, le 8 août), on le perdra aussi», a fulminé le sextuple Ballon d'Or au micro de «Movistar», après la défaite contre Osasuna pour le dernier match de la saison dans un Camp Nou à huis clos.

«Très irrégulier, très faible»

«On a besoin d’air»

Antoine Griezmann, recruté de l'Atlético à l'été 2019 pour cinq ans et 120 millions d’euros, de surcroît incertain pour le 8e de finale de C1 contre Naples, ne s'est pas bien intégré au trio d'attaque avec Messi et Luis Suarez. Et le Barça n'a été réveillé que par les entrées des brillants espoirs Ansu Fati (17 ans) et Riqui Puig (20 ans).