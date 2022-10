Test smartphone: Quand l’iPhone 14 piétine, sa version Pro creuse l’écart

Avec ses derniers iPhone, Apple marque davantage la différence entre le modèle standard et sa version haut de gamme encore plus aboutie. Notre avis après plus de deux semaines d’essai.

Apple a récemment commercialisé sa nouvelle gamme de smartphones. Si l’iPhone 14 ressemble à un iPhone 13s tant il est proche du modèle précédent, l’iPhone 14 Pro, lui, se démarque cette année encore plus de son petit frère, qui est toujours équipé du même processeur de 2021 mais légèrement boosté (+2 Go de RAM; +1 puce GPU). Testé par «20 minutes» dans sa version Space Black de 1 To, le modèle Pro gagne en nouveautés et performances. Doté des mêmes caractéristiques que le grand 14 Pro Max, hormis la taille d’écran (6,1 contre 6,7 pouces) et l’autonomie (3200 mAh contre 4323 mAh), il intègre la nouvelle puce A16 Bionic. Elle offre un gain de l’ordre de 10% aux scores benchmarks, comparée à l’excellente A15 Bionic de l’an passé.

Encoche dynamique

Si le design et les finitions restent inchangés depuis l’iPhone 12, l'iPhone 14 Pro se distingue une fois son écran OLED allumé. Plus lumineux (jusqu’à 2000 nits en extérieur), il affiche une toute nouvelle encoche. Apparue en 2017 sur l’iPhone X, elle était jusqu’ici inerte. Rebaptisée «Dynamic Island» (île dynamique, en anglais), elle se détache désormais du bord sous la forme d’une pilule capable de s’animer pour apporter une nouvelle expérience utilisateur. Réservée aux versions Pro, cette zone interactive, constituée de deux poinçons réunis par des pixels noirs, affiche des notifications et des infos en fonction de l’app utilisée. Il est possible d’appuyer dessus pour lancer l’app tournant en arrière-plan, tandis qu’un appui long agrandit la zone pour afficher davantage d’infos. Cette «île dynamique» peut se scinder en deux lorsque plusieurs activités sont en cours en arrière-plan, comme une app de musique et un minuteur. Une belle surprise, mais qui peut encore évoluer.

Écran toujours actif

Autre nouveauté, les modèles Pro se dotent d’un mode «Always on», adopté de longue date par la concurrence Android. Par contre, sur l’iPhone, ce mode affiche tout l’écran de verrouillage en permanence en version atténuée, grâce à la capacité de réduire la fréquence de rafraîchissement de la dalle à seulement 1 Hz (contre 120 Hz maximum). Le fond d’écran, l’heure, les divers widgets, ainsi que les notifications restent donc toujours visibles, sauf dans certains cas: lorsque l’iPhone est dans la poche ou un sac, placé face contre terre, en mode veille ou encore détecte que son propriétaire, équipé d’une Apple Watch, s’est éloigné. Activé par défaut, ce mode peut être éteint dans les réglages, même s’il affecte peu (environ -10%) l’autonomie de la batterie. Celle-ci permet de tenir en gros une journée.

Enfin un capteur 48 Mpx

Proposé à partir de 1179 fr. (en 128 Go, et jusqu’à 1899 fr. en version Pro Max 1 To), l’iPhone 14 Pro intègre toujours trois caméras à l’arrière (ultra grand angle, grand angle et téléobjectif), mais elles sont plus imposantes. Le capteur principal grand angle de 12 Mpx, qui perdurait depuis l’iPhone 6s, a enfin été remplacé par un capteur de 48 Mpx. Plus lumineux et passant d’une focale équivalente 26 mm à désormais 24 mm, il est deux tiers plus grand que celui de l’iPhone 13 Pro, mais aussi plus dense. Comme la concurrence, Apple s’est converti à la fusion de pixels. En pratique, la puce dédiée à l’image fusionne quatre pixels en un. Le pixel résultant va ainsi comporter davantage d’infos de couleurs et de lumière. Le but: obtenir des clichés, toujours de 12 Mpx, mais avec des détails plus fins et moins de bruit en basse luminosité.

1 / 12 iPhone 14 Pro (caméra principale grand angle, zoom 1x). 20min/man iPhone 14 Pro (ultra grand angle, zoom 0,5x). 20min/man iPhone 14 Pro (caméra principale, zoom 1x). 20min/man

Avec le mode ProRaw, il est bien possible de capturer des images de 48 Mpx, mais attention à leur taille! Elles sont trois fois plus lourdes. Ce nouveau capteur permet aussi le retour du zoom 2x, en plus des classiques 0,5x, 1x et 3x. Mieux adapté pour les portraits que le 3x, le zoom 2x est obtenu en cadrant le centre du capteur 48 Mpx pour obtenir une image de 12 Mpx.

De qualité, la partie vidéo s’enrichit d’une nouveauté efficace: le mode «Action», disponible aussi sur l’iPhone 14 et 14 Plus. À l’instar d’une action cam comme la GoPro, il améliore la stabilisation des images, par exemple lorsqu’on filme en courant. On ne pourra par contre pas enregistrer 4K, mais en HD ou en 2,8 K jusqu’à 60 i/s. Notons aussi que le mode vidéo «Cinématique», qui ajoute un effet de profondeur cinématographique, peut désormais filmer jusqu’en résolution 4K HDR à 30 i/s, contre 1080p HD sur les modèles précédents.

Ajoutons qu’outre un nouveau système de détection d’accidents en voiture, qu’intègrent aussi l’iPhone 14 et 14 Plus et que nous n’avons heureusement pas eu besoin de tester, la gamme de nouveaux iPhone est aussi dotée d’un système d’appels d’urgence par communication satellite. Cette nouveauté n’est toutefois proposée qu’en Amérique du Nord, pour le moment.

Verdict

Avec l’encoche dynamique, Apple a su transformer un désavantage, l’empiètement sur la partie supérieure de l’écran, en avantage. La firme prouve qu’il est encore possible d’améliorer l’interface de ses iPhone et l’expérience utilisateur. Le mode «Always on», de nouvelles améliorations au niveau du module caméra et le gain de puissance apporté par la puce A16 Bionic font de l’iPhone 14 Pro un appareil encore plus performant que les modèles de 2021. Il creuse un peu plus l’écart avec le modèle standard de cette année qui coûte 120 fr. de moins. Comme toujours, la différence entre un ancien iPhone et le nouveau sera d’autant plus grande avec un modèle datant de plus d’une génération. C’est encore plus vrai cette année si on opte pour le modèle Pro.

On aime Design premium inchangé

Écran OLED lumineux avec mode «Always on»

Puce A16 Bionic puissante

Encoche dynamique

Capteur 48 Mpx

Autonomie On aime moins Port Lightning au lieu du standard USB-C

Stockage de 128 Go trop limité

Prix

Recharge rapide pas améliorée