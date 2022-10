Conflit : Quand l’Ukraine se sert dans les stocks ennemis

C’est un classique de la guerre, possible que si les armements antagonistes sont compatibles. L’armée ukrainienne récupère blindés, munitions et autres matériels sensibles abandonnés par les Russes.

Depuis fin août, la guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase, avec deux contre-offensives ukrainiennes autour de la ville de Kherson, dans le sud, une des premières à être tombée aux mains des Russes, et dans le nord-est du pays. Après quatre mois de stagnation du front, des combats violents mais des gains territoriaux mineurs, ce sont les Ukrainiens qui ont revendiqué la reconquête de milliers de kilomètres carrés. Et si les Russes ont eux-mêmes saisi du matériel ennemi lors des mois précédents, la tendance est désormais fortement inversée.

En reculant, l’armée du Kremlin ne part pas toujours dans le bon ordre. L’institut privé britannique de renseignement Janes évoque la saisie ukrainienne de tanks, véhicules blindés, pièces d’artillerie, camions de transports de troupes, véhicules de commandement avancé et autres radars et équipements électroniques.

Fuite précipitée

Les chiffres sont sujets à caution, mais Janes a récemment établi la récupération d’au minimum 200 véhicules, 40 tanks, 70 blindés d’infanterie et 30 pièces d’artillerie. «Beaucoup ont été saisis dans le nord-est et la poussée de Kharkiv à Izioum», précise un analyste de Janes, sous couvert de l’anonymat. Les Russes «semblent avoir considéré qu’ils pourraient fuir plus vite dans des véhicules civils qu’à bord de blindés».