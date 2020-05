Actualisé 14.05.2020 à 20:57

Montreux (VD)

Quand l’urban training fait place au classroom training

Pour donner des cours d’éducation physique, les profs doivent faire preuve de beaucoup de créativité.

de Xavier Fernandez

«À cause du coronavirus, les contraintes sont nombreuses. On ne peut utiliser ni les salles de gym ni les vestiaires ni le matériel. Ou, alors, il faudrait tout désinfecter après chaque utilisation. Mais nous avons trouvé des solutions», sourit Cédric Biolaz, chef de file d’éducation physique, à l’Établissement primaire et secondaire de Montreux-Est (VD). Ainsi, pour que les élèves puissent malgré tout faire du sport, les enseignants ont imaginé différentes possibilités. Les cours ont lieu en extérieur ou sous le préau, voire directement dans les salles de classe. «On connaissait l’urban training et maintenant nous avons le classroom training. L’idée est d’utiliser les tables et les chaises pour faire du sport», se réjouit le directeur, Laurent Husson.

Pour ce dernier, il était d’ailleurs impensable de renoncer à ces heures de gym. «Elles ne représentent que 10% de la grille horaire et les enfants ont besoin de bouger. Il n’était donc pas question de réduire ne serait-ce que d’une minute les cours d’éducation physique.» Le sport sans contact est bien sûr privilégié. «Tout ce que nous avions programmé en début d’année est tombé à l’eau. Et, dans les circonstances actuelles, chaque enseignant doit faire preuve de créativité pour trouver des activités adaptées. Pour ce qui est de l’éducation physique, en particulier dans les salles de classe, nous nous sommes inspirés des cours de fitness que proposaient des coaches sur internet, dans le cadre du confinement», explique Cédric Biolaz.

Ils ont hâte de revoir leurs camarades

Quant aux élèves, ils sont nombreux à apprécier ces nouvelles variantes. «Je ne pensais pas qu’on pouvait autant transpirer dans une salle de classe, mais c’est cool. Je pense d’ailleurs que je vais essayer de refaire à la maison les exercices qu’on nous a appris», explique Rebeka, 14 ans. Et Léa, 14 ans, d’ajouter: «C’est vrai! On transpire même plus qu’à l’extérieur. Y compris le prof.» Mais le classroom training ne fait pas l’unanimité. «Moi je préfère faire du sport dans la salle de gym, avec du vrai matériel», souligne Mia, 13 ans.

D’une manière générale, ce que regrettent le plus les élèves, ce sont les classes réduites en demi-groupes. «Avec seulement la moitié des élèves, le collège semble vide. D’habitude, il y a plus de vie. Nous avons hâte d’être au complet et de revoir tous nos copains», témoignent Rokiatou, 14 ans, et Sam, 14 ans. A noter que l’établissement montreusien compte quelque 1300 élèves, répartis dans des classes allant de la 1re à la 12e année de raccordement, ainsi que 150 collaborateurs.