Cyclisme: Quand Majka et Pogacar se jouent la victoire à… «pierre-feuille-ciseaux»

Le Polonais et le Slovène, largement en tête de l’étape après avoir pris la poudre d’escampette à 5 km de l’arrivée et assurés de terminer cette dernière aux deux premiers rangs, ont renoncé à se disputer la victoire au sprint. Le coureur de 32 ans et le double vainqueur du Tour de France en titre ont préféré se départager via une insolite partie de «pierre-feuille-ciseaux» à quelques encablures de la ligne d’arrivée.