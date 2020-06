il y a 1h

Mélanie Thierry

«Quand maman travaille, on lui fout la paix!»

Mélanie Thierry n’a pas emmené ses enfants sur le tournage de «Da 5 Bloods», parce qu’elle souhaite séparer son rôle de mère de son rôle d’actrice.

de Henry Arnaud, Los Angeles

Quand le réalisateur Spike Lee lui a proposé de jouer dans son dernier film en date – à voir dès le 12 juin 2020 sur Netflix – l’actrice de 38 ans a immédiatement accepté. Elle est partie en Thaïlande pour «participer à une expérience folle». Elle a répondu à nos questions en vidéo depuis Paris.

Question fun pour commencer: votre compagnon, le chanteur Raphael, a monopolisé votre cuisine pour y organiser des live durant le confinement. Êtes-vous heureuse que cette période s’arrête pour récupérer vos fourneaux?

On passe beaucoup de temps dans sa cuisine. La première semaine du confinement, on n’était pas au point (rires). Il faisait ses live dans la cuisine , alors que c ’ était le moment où je réquisitionnais l ’ endroit et c ’ est ma chasse gardée. On est content que les cafés aient pu rouvrir quand même.

Vous l’avez mis dehors aujourd’hui pour nous appeler? Il doit libérer la maison pour laisser l’actrice s’exprimer?

Non, non je me suis carapatée dans un autre endroit. C ’ est trop le bazar à la maison (rires).

Raphael et vous avez deux enfants: Roman, qui vient de fêter ses 12 ans, et Aliocha, 6 ans. Est-ce que vous avez emmené toute la famille avec vous en Thaïlande pour le tournage de «Da 5 Bloods»?

Non, hors de question. Quand maman travaille on lui fout la paix! Chaque film est une approche différente. Je savais que je serais loin en Thaïlande et que j ’ allais participer à une expérience folle et j ’ avais envie de la vivre pour moi. Au bout d ’ un moment, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas me consacrer à mon rôle d ans le film et à mon rôle de mère. Je veux pouvoir essayer de faire les choses bien et ne pas avoir à donner de la tête partout.

Est-ce que l’on dit oui sans réfléchir lorsque Spike Lee vous propose un rôle dans un film?

Absolument, parce que c ’ est une chance de pouvoir travailler avec un grand réalisateur qui a consacré toute sa vie au cinéma .

Vous avez tourné le film «Le vent tourne», sorti en 2018, dans le Jura Suisse. Quels sont vos souvenirs de notre pays?