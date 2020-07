France

Quand Mélenchon clashe Macron sur TikTok

Après que le président français a félicité les bacheliers sur le réseau social, le député de la France insoumise lui a répondu en citant même le tube de Wejdene.

Booba et Kaaris n’ont qu’à bien se tenir! Jean-Luc Mélenchon vient de clasher Emmanuel Macron sur TikTok, l’application préférée des ados. Après un message solennel et pas très fun du président français à l’attention de tous ceux qui avaient passé leur bac le 8 juillet 2020, le président de la France insoumise a débarqué sur le réseau social et en a repris les codes pour une vidéo pleine d’autodérision.