23.04.2020 à 11:34

Mon meilleur souvenir

Quand Michael Laudrup m'a offert un vrai «caviar»

Tous les jours, un journaliste de Sport-Center évoquera son meilleur souvenir vécu sur le terrain, en chassant pour vous les informations sportives.

de André Boschetti

Le Danois est devenu une légende en Catalogne. FCBarcelona.com

Les rencontres font partie des vrais bons moments du métier de journaliste. Grâce aux interviews, on a l'occasion de découvrir des personnalités avec lesquelles on aurait, sinon, probablement jamais eu la possibilité de discuter. En travaillant durant une dizaine d'années pour différents magazines de football suisses et étrangers, j'ai eu la chance de pouvoir de m'entretenir avec de nombreux joueurs de tous les horizons. Avec souvent d'agréables surprises.

Comme cette improbable rencontre avec Michael Laudrup au printemps 1991. Pour ceux qui l'ignorent, le Danois, qui jouait alors au FC Barcelone, était une vraie star à l'époque. Il a d'ailleurs été désigné, en 2006, comme le meilleur joueur de l'histoire de son pays. Attaquant élégant, rapide et très à l'aise avec le ballon, il avait évolué à la Lazio et la Juventus avant de rejoindre le Barça, alors entraîné par Johan Cruyff, durant l'été 1990. Le génie néerlandais l'a alors transformé en un No 10 doté d'une qualité de passe exceptionnelle. Un authentique spécialiste en «caviars», comme on dit dans le jargon.

Les contacts et de la chance

Obtenir aujourd'hui un entretien entre quatre yeux avec un tel joueur est un défi presque impossible à relever. Mais pas il y a 30 ans. Avec de l'obstination, de bons contacts et un peu de chance tout, ou presque, pouvait par arriver. Au printemps 1991, le FC Barcelone dominait la Liga et s'apprêtait à obtenir le premier de ses quatre titres consécutifs en offrant un spectacle comparable à celui du grand Barça de Pep Guardiola. Le moment idéal pour tenter ma chance.

Je demande donc à un collègue espagnol le No de téléphone du domicile de Michael Laudrup (les portables n'existaient pas). «Tu as de la chance, je l'ai et ce doit être le bon. En tout cas il l'était encore il y a trois mois. Si jamais, c'est en fin de journée que tu auras le plus de chances de lui parler. Il est généralement à la maison.»

Rendez-vous dans dix jours

Première tentative deux jours plus tard. La chance est de mon côté puisqu'il répond lui-même au téléphone. Je me présente et lui demande s'il n'aurait pas, par un heureux hasard, un peu de temps à me consacrer pour une interview pour un hebdomadaire suisse. Je juge alors prudent de préciser: «Une petite demi-heure, pas plus. Où et quand vous voulez bien sûr.» Sans trop hésiter, il répond: «Pas de problème. Dimanche dans dix jours ça devrait jouer. On ne joue pas ce jour-là. Pour le reste, rappelle-moi au même numéro la veille et je te donnerai les précisions.»

Tout me paraît presque un peu trop simple pour être réel, mais comme je crois en ma bonne étoile, je balaye les quelques doutes de mon esprit en me disant que s'il change d'avis au dernier moment, ou que son programme est chamboulé, il y a pire que de passer un week-end à Barcelone.

Tôt le samedi matin, je prends donc la route pour la Catalogne où je déniche un petit hôtel proche du centre. En fin de journée, je rappelle comme prévu Michael Laudrup. Après plusieurs vaines tentatives, et les doutes qui accompagnent logiquement les sonneries sans fin, il décroche. «Bien sûr que ça joue pour demain, me dit-il. Je vis dans un quartier sécurisé proche du Camp Nou. Voilà l'adresse et quand tu y arrives, tu demandes au gardien de m'appeler. Il te laissera entrer et t'indiquera ma maison.»

La discussion se prolonge

Après avoir un peu tourné en rond, je finis par trouver ce quartier et tout se passe comme prévu. Mieux même. Encore sans enfants, il m'accueille chaleureusement avec son épouse. Une petite heure plus tard, je la vois commencer à mettre la table avec trois couverts. Je me dis alors que j'ai intérêt à me dépêcher de poser mes dernières questions parce qu'un invité va bientôt débarquer. Et alors que je me mets à le remercier pour son accueil et pour ce sympathique et long moment qu'il m'a accordé, sa femme me lance. «Mais tu ne vas pas t'en aller maintenant, j'ai aussi préparé à manger pour toi…»

Cap sur le Camp Nou

Attablés, on papote comme de vieux potes durant une bonne heure supplémentaire lorsqu'il dit tout sourire. «Je vais mettre la radio pour écouter le commentaire du match du Real Madrid. S'il perd, on sera officiellement champions et je devrai alors me rendre au stade où une grande fête aura lieu.» Ce qui arrive un peu plus tard. «Bon, si ça ne te dérange pas, me dit-il, ce serait sympa si tu pouvais m'accompagner là-bas. Je préfère ne pas prendre ma voiture, on ne sait jamais.»