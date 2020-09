États-Unis : Quand Miley Cyrus a vomi… des phoques

La prise d’une drogue hallucinogène n’a pas du tout convenu à la chanteuse.

C’est un souvenir pour le moins étrange que Miley Cyrus a raconté à Joe Rogan dans le podcast «The Joe Rogan Experience» le 3 septembre 2020. Alors qu’elle évoquait le fait qu’elle ne buvait plus d’alcool parce qu’elle ne supporte plus d’avoir la gueule de bois, la chanteuse de 27 ans a dérivé sur le sujet des drogues. Elle s’est alors souvenue de ce qui lui était arrivé quand elle avait pris de l’ayahuasca, une préparation à base de plantes qui donne des hallucinations, alors qu’elle venait d’arrêter de manger de la viande.

«Le chaman a atteint ma gorge et il a commencé à retirer tous les animaux morts que j’avais mangés pour me les faire vomir, a-t-elle décrit. Mais je ne voyais pas ces animaux, je me voyais vomir des phoques. Vomir un phoque, c’est pas marrant.»