Coronavirus en Italie : «Quand mon mari m’a reconnue, nous avons fondu en larmes»

Parce que son époux atteint du Covid-19 ne la reconnaissait pas sous son imposante combinaison de protection, une Italienne a eu l’idée d’y coller sa photo. Un moment fort en émotions.

«Je lui ai parlé, et il n’a pas non plus reconnu ma voix», raconte l’enseignante à TGCOM 24. Un moment très douloureux pour Patrizia: «Quand je l’ai vu sur le lit, j’ai eu la confirmation de la fragilité et de la faiblesse que l’on ressent pendant la maladie. Surtout si vous coupez tous les liens avec la famille et les amis. Si ensuite le contact se fait à travers des blouses, des visières, des doubles masques, il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas, même après 30 ans de mariage», confie-t-elle.