Vaud – Quand Mussolini était honoré par l’Uni de Lausanne

La raison d’un tel honneur à l’époque est décrite ainsi: «Pour avoir conçu et réalisé dans sa patrie une organisation sociale qui a enrichi la science sociologique et qui laissera dans l’histoire une trace profonde.» Un détail surprend sur le titre exposé publiquement pour la première fois: il est vierge des noms et signatures des recteur, doyen, chancelier et directeur de faculté de l’UNIL de l’époque qui l’avaient décerné. Une volonté de cacher leur identité?