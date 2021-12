Musique : Neil Young: «Le pouvoir d’une chanson est à la mesure de celui qui l’écoute»

L’artiste de 76 ans signe un album séduisant, entre intime et engagement, enregistré avec ses musiciens du Crazy Horse dans une grange des Rocheuses du Colorado.

La légende vivante est en forme, alternant sur «Barn» («Grange») harmonica mélancolique («Song of the seasons» ou «They might be lost») et guitare écorchée («Heading West» ou «Canerican»).

«C’est une bonne surprise, on n’attendait pas un disque aussi bon, le dernier, «Colorado» (2019), était une déception et on craignait la redite», dissèque pour l’AFP Olivier Nuc. Ce journaliste (et guitariste) a récemment animé un concert-échange autour de Neil Young au Johnny’s Bar de Bercy (Accor Arena, à Paris). «Le confinement l’a aidé, il a eu plus de temps; dans les derniers albums, les premiers jets étaient enregistrés, là il a revu sa copie et n’a enregistré que le meilleur», poursuit ce fin connaisseur du «Loner», un des surnoms de l’artiste.