FOOTBALL

Quand Neymar fait la fête, il ne danse pas seulement la samba

Ander Herrera, joueur du PSG, a dévoilé les coulisses des anniversaires de la star brésilienne dans une interview à la chaîne Movistar.



Au début de l’interview, il n’était pas question de samba, de confier des petits secrets. Ander Herrera avait commencé calmement, en parlant de Jesé Rodríguez, l’une des idoles de La Resistencia (émission de télévision): «Il me semble être un excellent enfant. Mais je suis un peu un salaud, car lors de l’avant saison dans le gymnase, je jouais une de ses chansons. Maintenant, il est beaucoup plus concentré sur le football et gère de bonnes qualités de football, ce qui se passe, c’est qu’il a eu une blessure très grave et cela prend du temps à surmonter.»