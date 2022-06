Football: Quand Neymar se moque à raison des Argentins

Neymar a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. AFP

La rivalité qu’entretiennent le Brésil et l’Argentine ne date pas d’hier. L’antagonisme entre les deux frères ennemis du football sud-américain a été vivement renforcé l’été dernier lorsque l’Albiceleste est allée battre la Seleçao (1-0, but d’Angel di Maria) au Maracana en finale de la Copa America. Ce triomphe – le 15e de l’histoire de la sélection argentine – a permis à Lionel Messi et consorts de valider leur ticket pour la «Finalissima».

Totalement artificielle, cette rencontre opposant le vainqueur de la Copa America au lauréat de l’Euro – l’Italie, en l’occurrence – a été largement dominée (3-0) par la formation de Lionel Scaloni mercredi soir à Wembley.

Pour le commun des mortels, cette victoire des Argentins s’apparentait toutefois à un simple succès de prestige dans une partie aux allures de match amical. Il faut dire que cette compétition organisée conjointement par la CONMEBOL et l’UEFA n’a jamais décollé, elle qui fêtait mercredi dans la capitale anglaise sa troisième édition (1985, 1993, 2022) seulement.

Les Argentins allument la mèche

Pourtant, au regard des célébrations en grand pompe – voire démesurées – des principaux concernés ainsi qu’au trophée «Artemio Franchi» remis par les hautes sphères du football au terme de la partie, l’ancienne Coupe intercontinentale des nations donnait l’impression que Diego Maradona avait enfin trouvé ses dignes héritiers.

Avec leurs célébrations dignes d’un triomphe planétaire, les buteurs Lautaro Martinez, Angel di Maria et Paulo Dybala ainsi que l’ensemble de leurs coéquipiers se sont montrés à la hauteur de la réputation dans le domaine du «Pibe de Oro». Les chants chambreurs entonnés dans le vestiaire argentin à destination du rival brésilien ont, eux, certainement dû faire sourire le mythique numéro 10 de là-haut.

«Brésiliens, que s'est-il passé? Le quintuple champion grippé! Messi est allé à Rio et est reparti avec la Coupe. Nous sommes le groupe argentin et nous soutiendrons toujours car nous rêvons d'être champions du monde. Je suis comme ça, je suis argentin, Maradona et Malvinas je n'oublie pas. Je suis comme ça et je viens vous encourager, je suis l'Argentine partout.»

Neymar brille sur tous les terrains

Ces paroles chantées – en référence au triomphe de l’Albiceleste obtenu au Brésil le 11 juillet dernier – ont bien amusé un certain Neymar. Visée, la star du Paris Saint-Germain a bien évidemment répondu aux Argentins, se moquant à son tour ouvertement de leur emballement pour ce titre des plus honorifiques. «Vous avez gagné la Coupe du monde?», a ironisé sur les réseaux sociaux l’ancien joueur de Santos et du Barça.