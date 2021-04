On a longtemps considéré que des murs blancs étaient synonymes de perfection dans la décoration intérieure. Associés à du parquet à chevrons, à des moulures et à quelques branches d’herbe de la pampa, ils vous assuraient d’obtenir des likes sur les réseaux sociaux. Mais alors qu’auparavant, tout était lumineux au point qu’il fallait plisser les yeux pour distinguer le mobilier et la déco, depuis peu, on en prend plein les yeux avec la couleur.

Et on ne parle pas de rose pâle, de bleu pastel ou de beige clair. L’envie de changement s’accompagne de couleurs vives sur nos murs. La peinture est devenue synonyme de joie de vivre. Et alors qu’on passe plus de temps à la maison que voulu, on est prêt à l’accepter.

Alors, c’est parti pour le magasin de bricolage pour choisir l’une des 3268 couleurs proposées? Mais non voyons, la génération internet n’a vraiment pas le temps pour cela. Nous voulons ce qui se fait de mieux, trié sur le volet, et sans sortir de chez soi.

De plus en plus de sociétés l’ont compris et se spécialisent dans la vente de pots de peinture qui sont presque trop beaux pour être stockés à la cave, où personne ne les voit. Ils contiennent des couleurs aux noms accrocheurs comme «Money Moves» ou «Lipstick on the Mirror» et sont livrés avec des «kits de peinture» et de très chics t-shirts, venus remplacer la combinaison de protection. Et il va sans dire que les sociétés du moment ont évidemment aussi leur compte sur Instagram, qui nous feraient presque devenir jaune ou plutôt «Lemonade» d’envie.

Est-ce là la clé du bonheur? Bien sûr que non, mais on a quand même jeté un coup d’œil à la cave, histoire de savoir si la bâche de protection et les rouleaux de peinture s’y trouvaient toujours. Sait-on jamais…

Êtes-vous plutôt pour des murs aux couleurs vives ou d’un blanc immaculé? Envoyez-nous vos commentaires!