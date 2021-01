France : Quand Omar Sy colle des affiches dans le métro parisien

Le comédien s’est rendu à la station Palais Royal-Musée du Louvre pour mettre en place des placards vantant la série «Lupin», dont il est le héros. Presque personne ne l’a reconnu.

Le but de la vidéo postée sur les réseaux sociaux le 12 janvier 2021 et qui a déjà été vue des millions de fois? «Prouver, au-delà de la fiction, que même dans la vraie vie, parfois on voit, mais on ne regarde pas.» Et la démonstration est saisissante. Alors même que l’acteur baisse son masque à plusieurs reprises et s’adresse même à des usagers du métro, aucune des personnes présentes sur les images ne le reconnaît.