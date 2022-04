E-sport : «Quand on a été pris pour la ZLAN, on a tous crié de joie»

L’équipe a choisi l’acronyme LBG, pour «Les Bogoss». DR

C’est un des plus grands événements de la scène gaming francophone: la ZLAN, la compétition déjantée du streamer ZeratoR, se tient de vendredi à dimanche à Lyon et sur Twitch. Parmi 1450 candidatures, l’équipe LBG de la Française Sid et des Genevois Bojo et Axel a été tirée au sort pour faire partie des teams qui se mesureront à des stars comme Gotaga ou Kameto. En vue du tournoi, les trois amis, âgés de 20 à 22 ans, s’entraînent sans relâche, nous explique Bojo.

Comment avez-vous réagi à votre sélection pour la ZLAN?

On était devant nos écrans pour le tirage, et on a hurlé de joie quand on a vu notre nom! C’était fou, Sid et Axel se sont pris dans les bras, moi j’avais du mal à y croire mais je n’arrêtais pas de sauter sur place.

Quel est le jeu que vous redoutez le plus, et celui sur lequel vous êtes le plus à l’aise?

Celui qui nous fait le plus peur, c’est «Elden Ring». Le titre vient de sortir, il demande de l’investissement et il est quand même assez dur! À l’inverse, on jouait déjà tous à «Apex Legends», c’est donc le jeu qu’on connaît le mieux et sur lequel on s’amuse le plus.

Comment est-ce que vous vous préparez à l’événement?

Sid et Axel ont les cours en semaine, on se retrouve vers 17 heures, et on s’entraîne jusqu’à minuit environ. Mais les week-ends on a fait que ça, du vendredi au dimanche, douze heures par jour.

Jouer devant des centaines de milliers de spectateurs sur Twitch, ça vous rend nerveux?

Ayant un peu l’habitude du streaming avec ma chaîne LeBojo, tout comme Axel, cet aspect ne nous stresse pas trop. Par contre, ce qui met une certaine pression, c’est plutôt l’aspect physique de la LAN: se rendre sur place, voir les autres équipes, et savoir que tout le monde s’est beaucoup préparé pour la compétition.

Est-ce que vous avez un petit pronostic pour le podium?

On est tombés sur la team de Gotaga et, sans surprise, ils sont très, très forts. L’équipe d’Étoiles, qui est un gros «tryharder», ne doit pas être sous-estimée. Et puis dans l’idéal je pense qu’on a notre petite chance également!