Weruche Opia est l'une des stars de la série High Desert

Elles sont meilleures copines. Carol est zen et amène un peu de calme dans le quotidien bordélique de Peggy. Elle a le sentiment que le but de sa vie est d’être là pour son amie et de lui faire garder les pieds sur terre.

Quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Alors qu’elle est au plus bas, cette femme se découvre des talents de détective privé et est vraiment douée pour ça. Cela m’inspire et nous rappelle qu’il ne faut jamais baisser les bras.