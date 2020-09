La Gold Coast (sud de Brisbane) n’avait plus connu pareil drame depuis 1958. Un homme de 46 a été victime d’une attaque mortelle de grand requin blanc, mardi lors d’une session de surf. Nick Slater se trouvait à quelques mètres d’autres surfeurs quand l’animal s’en est pris à lui, rapporte le «Daily Mail» . Cette scène effroyable a été captée par une caméra de surveillance.

Le maire Thomas Richard Tate, a fait savoir que la plage resterait fermée le temps que les autorités s’assurent que le requin n’est plus dans les parages. «C’est un dur rappel à la réalité. Quand on quitte la terre et que l’on va dans l’eau, c’est le domaine du requin», a-t-il ajouté. Il y avait une quarantaine de surfeurs dans l’eau au moment du drame, mais seul un d’entre eux s’est rendu compte de ce qui arrivait à la victime.