Quand on roule à vélo, il faut se concentrer

Alors que les vélos commencent à ressortir au printemps, la Suva rappelle ce mercredi quelques points pour «pratiquer le vélo en toute sécurité». «83% des accidents à vélo sont dus à une perte de maîtrise», déclare la Suva. Et il semblerait que bien souvent la cause en soit l’inattention ou la distraction du cycliste.

Un exemple: «si vous écoutez de la musique à vélo, vous ne percevez une voiture arrivant derrière vous à 50 km/h qu’à trois mètres de distance. Sans les écouteurs, vous remarquez la voiture à 16 mètres derrière vous. Vous avez donc nettement plus de temps pour réagir», illustre la Suva. En plus de la musique, l’assureur-accident ajoute que le téléphone est aussi une source de distraction.

Face à ces réalités, la Suva appelle les cyclistes à «éviter les distractions à vélo et à se concentrer sur la rue et les autres usagers de la route». Il convient d’être «attentif pour réagir rapidement et correctement». Parmi les conseils fournis, il est dit de: