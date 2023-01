Yverdon-Les-Bains (VD): «Quand papa disait qu’il nous tuerait tous, on le croyait»

Un père violent et toxique dont la femme n’était qu’un objet et les enfants qu’un trophée, ou un forçat du travail qui s’est sacrifié pour sa famille, et dont le seul tort est d’avoir une nouvelle compagne? Mardi, à Yverdon, ont été dépeintes deux facettes irréconciliables d’un homme accusé par ses six enfants de menaces et d’insultes quotidiennes, et par sa femme de viols et de coups.