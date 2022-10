Bâle : Quand partir trop tôt de l’hôpital après un accouchement peut coûter 600 francs

À l’Hôpital universitaire de Bâle, la facture est salée pour les femmes qui ont réservé un accouchement en ambulatoire et partent sans passer la première nuit. Une politicienne dénonce cette pratique.

Image d’illustration. 20min/Celia Nogler

Réserver un accouchement en ambulatoire et partir sans passer la première nuit prévue est facturé 600 francs aux jeunes mères à l’Hôpital universitaire de Bâle. En cause: des frais engagés pour une prestation de soins non consommés qui, dans le cas d’une telle annulation, ne sont pas remboursés par l’assurance maladie. Lors de l’inscription à un accouchement ambulatoire, l’établissement stipule bien que la patiente passera aussi le post-partum (au moins une nuit) à la clinique gynécologique après l’accouchement. En cas de sortie anticipée, une participation aux frais de 600 francs sera facturée.

Un non-sens, s’insurge une élue socialiste au Grand Conseil bâlois, peut-on lire mercredi dans la «Basler Zeitung». Salome Bessenich trouve «choquant que les femmes qui accouchent doivent assumer des frais pour des prestations qu’elles n’ont pas reçues et n’ont jamais voulu recevoir». Dans une intervention parlementaire, elle dénonce l’absurdité de cette pratique alors qu’on s’efforce, pour réduire les coûts de la santé, de pousser les patients à séjourner le moins longtemps possible à l’hôpital. «Il est donc faux de punir quelqu’un qui veut rentrer chez lui plus rapidement», écrit-elle.

Comme un rendez-vous chez le dentiste

Les responsables de l’hôpital se défendent en indiquant qu’il est toujours possible de partir le jour même si cela a été stipulé à l’avance. En cas de complication et si le séjour doit être prolongé, aucun frais supplémentaire ne sera non plus réclamé. Interrogée par la «Basler Zeitung», la responsable d’une clinique privée qui songe aussi à faire payer ces frais en cas d’annulation compare la pratique à un rendez-vous chez le dentiste ou à un séjour à l’hôtel annulé dans un délai de moins de vingt-quatre heures.

Une comparaison qui fait bondir Salome Bessenich. Une naissance, contrairement à un rendez-vous chez le dentiste, est très imprévisible, rappelle-t-elle. Mais, poursuit l’élue, il se peut aussi que l’accouchement soit relativement simple et qu’il y ait un désir de passer la nuit à la maison avec l’enfant. La députée socialiste demande donc au gouvernement de s’engager pour un changement de pratique.

