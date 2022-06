Canada: Quand passeport rime avec frustrations et attente interminable

À Montréal, jeudi, la file d’attente se rallongeait à vue d’œil, à l’aube d’un week-end férié et de la saison estivale, qui marquent le grand retour des voyages après plus de deux ans de pandémie. Au complexe Guy-Favreau, ils étaient environ 500 à s’impatienter – certains en pleurs, d’autres assis sur des chaises de camping. Or seulement 80 personnes sont admises chaque jour dans ce bureau de passeports.