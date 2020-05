Football

Quand Patrice Evra faisait la manche

L'ancien défenseur international français a rappelé son début de vie précaire dans un podcast.

Les premiers se souviennent de son ascension sous le maillot de l'AS Monaco, de ses 81 sélections en équipe de France, de ses huit saisons sous le maillot de Manchester United (2006-2014) et de ses titres - une Ligue des champions en 2008 et sept titres nationaux (cinq en Premier League, deux en Serie A avec la Juventus).

Il est cependant une facette moins connue de Patrice Evra. Le principal intéressé s'en est ouvert dans un podcast diffusé sur le site de Manchester United , et relayé par le site sports.fr: avant sa carrière, il a connu la misère et ce que cela représentait de devoir faire la manche.

«Vivre dans les rues de Paris n'a pas été facile, explique-t-il. J'avais beaucoup de frères et soeurs. Mon frère, Dominique, travaillait au McDo. Je le rejoignais pendant la pause et on partageait un peu de nourriture. Je n'ai pas peur de dire que j'ai demandé l'aumône. Je me suis tenu devant les magasins pour demander des pièces aux passants.»