Football - Quand Pep Guardiola reprend Oasis

On connaissait le lien très fort qui unissait Oasis à Manchester City, le club que le groupe supporte. Mais on savait moins que Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens, pouvait s’emballer sur les tubes du mythique band mancunien.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit le coach catalan reprendre à tue-tête Don’t look back in Anger face caméra. Et, pour couronner le tout, c’est gros cigare cubain au bec que Guardiola profite de ce moment, lors des célébrations pour le titre de champion d’Angleterre. Remettra-t-il ça en cas de victoire en Ligue des champions contre Chelsea le 29 mai prochain?