Le klaxon et les appels de phares sont souvent utilisés en signe de sympathie, de salutation ou de colère. Mais rarement pour ce pourquoi ils sont autorisés, à savoir avertir d'un danger. Caspar a klaxonné lors d'une manœuvre de dépassement et s’est fait klaxonné à son tour par l’automobiliste dépassé. Nous expliquons quand les signaux sont autorisés.

Avertisseurs sonore et lumineux : Quand peut-on klaxonner et faire des appels de phares?

Question d’un lecteur de «20 minutes»

J'ai voulu dépasser une voiture qui roulait lentement sur une route de campagne. Au moment où j'ai voulu entamé ma manœuvre, la voiture s'est déportée toujours plus vers la gauche. J'ai alors klaxonné et fait des appels de phares. L'autre conducteur m'a laissé passer, mais a ensuite klaxonné avec insistance. Avais-je le droit de klaxonner - et avait-il le droit de le faire?

Réponse de l’équipe d’experts de Viva*

Selon ce que vous décrivez, il y avait un danger imminent. L’avertissement sonore était donc justifié. En effet, les appels de phares et les klaxons servent exclusivement à avertir et à prévenir un danger. C'est pourquoi vous pouvez par exemple faire des appels de phares la nuit, lorsqu'une autre voiture arrive en sens inverse sans phares. Le klaxon et les appels de phares ne sont toutefois pas autorisés pour manifester son mécontentement: vous n’auriez donc pas dû vous faire klaxonner par l'autre conducteur.

En principe, il est fréquent de klaxonner ou de faire des appels de phares à tort et à travers. L'ordonnance ne prévoit explicitement que deux cas dans lesquels il est permis de klaxonner: lorsque les enfants ne font pas attention à la circulation routière et «avant les virages serrés sans visibilité, à l'extérieur des localités». Mais: on doit se comporter de manière à ne pas devoir, dans la mesure du possible, donner de signal. Si on le fait, l'avertisseur sonore n'est autorisé que de jour, sauf en cas d'urgence. Sinon, l'amende est de 40 francs. Selon les circonstances, cela peut aller jusqu'à une dénonciation et un retrait de permis. Faire des appels de phares à un automobiliste qui circule sur la voie de gauche sur l'autoroute peut coûter très, très cher.

Les appels de phares sont tolérés pour communiquer, par exemple pour accorder la priorité à quelqu'un. Attention: cela peut conduire à des malentendus, par exemple si un avertissement est interprété comme une renonciation à la priorité. Les choses se compliquent avec l'utilisation de l'avertisseur sonore et de l'avertisseur lumineux comme message de départ, de salut, de fête et surtout de fin de parcours. C'est une zone grise: en principe, c’est interdit, en partie c'est toléré - mais dans des limites étroites.

Dans votre cas, l'autre conducteur aurait d'ailleurs dû vous permettre de dépasser, surtout s'il roulait lentement depuis un certain temps. Mais s'il n'avait pas cédé le passage, vous n’auriez pas pu vous faufiler: la loi exige un comportement de partenariat et de tolérance à l'erreur. S'il était resté au milieu, il vous aurait certes gêné, mais vous l'auriez mis en danger en le dépassant quand même, et c'est là l'infraction la plus grave.

