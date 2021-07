Tabac : Quand Philip Morris veut racheter Vectura, spécialiste des inhalateurs

Vectura est une société britannique spécialisée dans les inhalateurs médicaux destinés à soigner les maladies notamment liées… au tabagisme.

Le géant américain du tabac Philip Morris a annoncé vendredi un accord pour racheter pour un milliard de livres Vectura, société britannique spécialisée dans les inhalateurs médicaux destinés à soigner les maladies notamment liées… au tabagisme. Le groupe explique qu’il se développe «dans les produits hors du tabac et de la nicotine dans le cadre d’une évolution naturelle vers la santé et le bien-être», d’après un communiqué publié sur le site de la Bourse de Londres. Il rappelle avoir annoncé en février l’objectif de générer au moins un milliard de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2025 dans les produits sans nicotine, et «a identifié les inhalateurs de médicaments comme une priorité».

Le géant du tabac revendique son but de «remettre en cause son activité traditionnelle, la fabrication et vente de cigarettes, et d’accélérer la fin du tabagisme». «C’est un peu comme si le braconnier se retrouvait protecteur des animaux dans cette transaction», commente Russ Mould, analyste d’AJ Bell. Philip Morris «semble vouloir utiliser son expertise de l’inhalation dans un but positif», poursuit-il. Il relève cependant que les actionnaires de Vectura pourraient certes être «attirés par l’offre en cash mais repoussés par des considérations éthiques ou sociales et se retrouver chez un fabricant de cigarettes au lieu de rester une entreprise qui travaille pour la santé des gens».