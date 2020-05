États-Unis

Quand Post Malone reprend du Nirvana

Le rappeur texan s’est plié au concert en confinement. Surprise: il n’a pas joué ses propres titres, mais ceux de la mythique bande de Kurt Cobain

À noter que le rappeur était accompagné par deux musiciens bien connus: Travis Barker et Nick Mac. Le premier n’est autre que le batteur de Blink-182 et le second est le bassiste de Brian Lee. Durant l’heure et quart qu’a duré ce streaming, Post Malone a repris plus d’une quinzaine de morceaux. Il a également appelé aux dons pour l’OMS tout au long de son live.