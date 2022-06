Passion Meeting: Quand près de 700 Alfa Romeo  débarquent à Interlaken

Ce qui n’était encore qu’un petit rassemblement de fans de l’Alfa Romeo 4C il y a quelques années est, depuis, devenu le plus grand meeting d’Alfa Romeo en Suisse et l’un des plus grands d’Europe. Sous un thermomètre dépassant les 30 degrés, le «Passion Meeting – Welcomes Tonale» a vu défiler près de 700 véhicules, qui ont pris la direction du parc d’attractions Jungrau Park, à Interlaken, pour partager avec d’autres fans leur passion du «Cuore Sportivo», comme on aime aussi à appeler Alfa Romeo.

Alfa Romeo 4C, Alfa Romeo Giulia et oldtimers

L’Alfa Romeo Giulia s’est taillée la part du lion parmi les voitures soigneusement alignées sur place, avec plus de 100 exemplaires de ce modèle exposés, surtout dans sa version Quadrifoglio de 510 ch. Ici et là, les visiteurs ont même pu apercevoir l’une ou l’autre édition limitée de la Giulia GTA et de la Giulia GTAm, dotées de 30 ch supplémentaires sous le capot et se distinguant de manière significative du modèle de base par le grand aileron et de nombreux détails – et aussi par le prix, d’environ 180’000 francs.

Le comité d’organisation a par ailleurs rendu hommage au modèle le plus sportif de la marque. Après des heures de travail manuel, Marco Kehl et Giuseppe Caruso ont créé un modèle 1:2ème de la verte Italienne, qui pourra même prochainement être admirée au musée Alfa Romeo.

Près de 700 Alfa Romeo ont participé au Passion Meeting 2022. Parmi elles, de nombreuses Alfa Romeo 4C, des Alfa Romeo Giulia et diverses oldtimers. Michael Lusk Le point d’orgue était marqué par la présence d’une Alfa Romeo 6C 2500 SS Corsa, unique au monde dans cette configuration. Michael Lusk L’Alfa Romeo 8C Competizione de couleur jaune a également attiré tous les regards. Michael Lusk

De la 8C au modèle unique à plusieurs millions

Les GTA, pour la plupart vertes et rouges, n'étaient cependant pas les voitures les plus exclusives et les plus chères sur les lieux. Elles ont notamment été détrônées par l'Alfa Romeo 1900C SS Touring Superleggera, qui se négocie aujourd'hui à environ 250’000 francs. Mais il y avait encore plus cher, à savoir l'Alfa Romeo 8C Competizione et l'Alfa Romeo 8C Spider, dont la valeur marchande dépasse les 300’000 francs, en fonction de l’histoire et du kilométrage du véhicule.