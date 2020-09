Vaincue par la Russe Varvara Gracheva (WTA 102) après avoir mené 6-1 5-1 et eu quatre balles de match, «Kiki» est allée plus loin. «Il faudrait s’asseoir pour vous faire une liste de ce qu’on est en train de subir. C’est même pas acceptable ce qu’on vit. Même pour faire un pas à droite, il faut demander la permission. On n’a pas de liberté de mouvement, d’identité, de rien. J’ai l’impression qu’on est des prisonniers, des criminels.»

Ces derniers mots ont vivement fait réagir un ancien du circuit, Andy Roddick, sur Twitter. «Les prisonniers et criminels n’ont pas la chance de faire des 2e tours et de toucher un prize money à 6 chiffres. Les protocoles de sécurité sont la seule raison pour laquelle les joueurs et les fans ont la possibilité de profiter de cet US Open. Malheureusement, ce point de vue manque gravement de perspective.»