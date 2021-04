Une embarrassante erreur : Quand Rome confond le Colisée et les arènes de Nîmes

Dimanche, la maire de Rome a relayé sur les réseaux sociaux une vidéo promotionnelle pour la Ryder Cup 2023 dans laquelle les arènes de Nîmes apparaissent en lieu et place du Colisée. Une bourde qui n’est pas passée inaperçue.

Ainsi, alors que défilent des images des monuments historiques emblématiques de Rome, une vue aérienne d'un amphithéâtre romain apparaît. Mais, en lieu et place du Colisée, on nous propose les arènes de Nîmes avec, qui plus est, un commentaire en voix off de… la maire de Rome.