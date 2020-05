Football

Quand Senderos a vomi à Santiago-Bernabéu

Le Genevois a vécu la plus grande panique de sa carrière contre le Real, en 2006.

Philippe Senderos a vécu cette sensation, et pas qu'un peu. Dans un podcast produit par Arsenal, l'ancien international suisse – à la retraite depuis décembre dernier – raconte un épisode qui a marqué sa carrière: son premier match au mythique stade Santiago-Bernabéu, lors d'un huitième de finale de Ligue des champions, en février 2006. «Mon père est espagnol, il vient d'un endroit très proche de Madrid, il a donc soutenu le Real Madrid toute sa vie. Et j'ai grandi en regardant le Real Madrid et en pensant que c'était une équipe incroyable pour laquelle j'aimerais jouer à l'avenir. Je me souviens de ce match et de toute cette journée au Bernabéu parce que c'était le jour où j'étais le plus nerveux de toute ma vie. J'ai commencé à vomir sur le terrain avant le match, juste avant que l'arbitre n'indique le début de la partie. J'étais intimidé par l'atmosphère et la scène.»