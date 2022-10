Formule 1: Quand Sergio Pérez était interdit de course au Mexique

Dans le média «The Player’s Tribune», il explique qu’il avait un permis spécial lui permettant d’affronter des pilotes plus âgés que lui en karting. Venait ensuite un championnat avec une récompense particulière: un test en formules.

Peréz s’est donc dit qu’il gagnerait, pour ensuite signer avec l’écurie Telmex. «Je menais le championnat mais j’ai eu un accident avec ce gars qui était très influent dans la fédération mexicaine de course. Pour la faire courte: ils m’ont retiré ma licence.» Le coéquipier de Max Verstappen s’est retrouvé évincé de la lutte pour le titre. Il n’a participé à aucune course au Mexique pendant plus de 10 ans.