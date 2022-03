Diplomatie – «Quand seuls des hommes sont aux commandes», les conflits durent

Le DFAE se féminise

Dans le cadre de la guerre en Ukraine, en revanche, il faut chercher. Vladimir Poutine, Volodymyr Zelenzky, Emmanuel Macron, Joe Biden, Olaf Scholz, Xi Jinping, Boris Johnson, Recep Tayyip Erdogan et Ignazio Cassis… tous les chefs d’État les plus en vue dans les tentatives de négociations sont des hommes. Mais en serait-il vraiment autrement si Poutine s’appelait Poutina, si Angela Merkel était toujours là, si Theresa May avait perduré, si Marine Le Pen avait gagné ou si Kamala Harris tenait le manche?

Reines sanguinaires

Une étude publiée en 2017, relayée par France Culture , et qui a analysé les guerres menées par des monarchies entre le XV e et le XX e siècle, a conclu que les reines étaient plus susceptibles d’envoyer leurs sujets se battre que les rois.

Femmes écartées

Mais le jeu de la statistique est périlleux: une autre étude a calculé, entre 1950 et 2004 et dans 188 pays, le «nombre de jours de pouvoir» exercés au total par les dirigeants de ces pays. Seuls 4% de ces jours ont été exercés par des femmes. Comprenez: elles sont plus que 4% des dirigeants, mais elles ont des «règnes» en moyenne plus courts. Tant que le pouvoir n’aura pas été mieux réparti entre hommes et femmes sur une longue durée, il restera spéculatif de dire s’il y a corrélation et causalité entre le pouvoir masculin et le nombre de guerres.