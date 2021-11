Quand Spider-Man pousse la chansonnette

Le film «Tick, Tick… Boom!» – titre d’une autre œuvre du compositeur – raconte une semaine de la vie de Jonathan Larson (interprété par Andrew Garfield, qui fut Spider-Man en 2021 et 2014), à l’aube de son 30e anniversaire. Dans son appartement new-yorkais pourri, le jeune homme tente en vain de composer la chanson manquante de la comédie musicale sur laquelle il bosse depuis des années, et partage (mal) son temps entre sa copine, son meilleur ami et son job de serveur au Moondance Diner.

Aux manettes de ce drame musical: Lin-Manuel Miranda, ou le «nouveau Gene Kelly hispanique», comme il est surnommé. L’acteur et compositeur a notamment écrit la musique du film d’animation Disney «Vaiana», ainsi que celle d’«Encanto», en salles dès mercredi 24 novembre.



«Tick, Tick… Boom!» a beau virevolter d’une scène à l’autre, agrémenté de chorégraphies, il manque de couleurs et de punch, dans un récit qui stagne passablement (les doutes et les préoccupations de Jonathan Larson reviennent en boucle). Ex-Spider-Man, Andrew Garfield peine à convaincre dans ce rôle de boute-en-train égocentrique. Tout l’inverse d’Alexandra Shipp (Tornade dans «X-Men»), excellente et pleine de justesse.