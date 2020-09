Il faut sans doute regarder la scène comme un bizutage bienveillant. Une sorte de reconnaissance goguenarde: un «bienvenue au club» qui s’incline tout en jouant sur le respect des aînés et du palmarès. Stan Wawrinka et Dominic Thiem avaient pris rendez-vous, vendredi sur le Lenglen, pour un entraînement avant que la pluie ne tombe sur Paris. Or l’Autrichien est entré sur le court avec quelques minutes de retard… déclenchant ainsi une petite séquence de «chambrage» de la part de «Stanimal».