Football: Quand Steven Gerrard nargue les fans du Celtic

Les trêves internationales sont l’occasion pour les clubs d’organiser des matches de gala. Villarreal a par exemple disputé un match de légendes et convoqué Riquelme, Forlan ou Martin Palermo. Liverpool a également saisi cette opportunité. De vielles gloires des Reds se sont mesurées à celles du Celtic. Là aussi, un parterre de grands noms: Cissé, Kuyt, McManaman et bien sûr, Steven Gerrard. Un Steven Gerrard qui s’est fait particulièrement remarquer.

Après avoir marqué à la 37e, l’ancien capitaine de Liverpool est allé célébrer en toisant du regard les supporters du Celtic. Quand on sait que «Stevie G» a été l’entraîneur pendant trois ans et demi des Rangers (et qu’il a refait d’eux les champions d’Écosse après une traversée du désert longue de 10 ans), les rivaux éternels du Celtic, cette célébration devient encore plus savoureuse. Pour autant que l’on ne soit pas un supporter des «Celts», bien sûr.